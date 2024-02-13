Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke\'de gençlerin spor yapma imkanlarını artırdı

Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke'nin Sazlı, Bağarası ve Sarıkemer Mahallelerinde gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Euro Quality standardında 3 adet Bal Ligi futbol sahası yatırımı, bölgedeki amatör sporun güçlenmesine ve gençlerin sporla buluşmasına büyük katkı sağlıyor.

Yapımı tamamlanan futbol sahaları, bölgenin spor yapma imkanlarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ve sportif yaşamına da önemli bir katkı sunacak. Yatırımlar, bölgedeki sporcuların yeteneklerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Sazlı ve Sarıkemer mahallelerinde faaliyete geçen sahalar, bölgedeki spor altyapısının güçlenmesine ve gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca bu sahalarda 480 kişi kapasiteli tribünler yer alırken, Sazlı'da ikili Sarıkemer'de ise dörtlü soyunma odası bulunuyor. Bağarası Mahallesinde saha yapım çalışmaları devam ediyor ve bu sahada ise ikili soyunma odası bulunuyor. Saha yapımının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki spor altyapısının daha da güçleneceği ve genç sporcuların daha iyi şartlarda yetişmelerine destek olunacağı belirtiliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yapılan yatırımların bölgedeki gençlerin sporla buluşmasını sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gençlerin spor yapma imkanlarının artırılmasının yanı sıra, bölgenin spor potansiyelini ortaya çıkarmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. - AYDIN