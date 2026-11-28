Atina'da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Aydınlı sporcu Ada Yıldırım, antrenörüyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6-16 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Ada Yıldırım gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olarak büyük gurur yaşattı. Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ringe çıkan sporcu ve antrenörü ile beraber başarısını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile paylaştı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen başarılı sporcu Ada Yıldırım, desteğinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkürlerini iletti. Başarılı performansıyla dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya almaya hak kazanan sporcu Yıldırım ve antrenörü Bayram Keskinkılıç'ı tebrik edip başarılarının devamını dileyen İl Müdürü Yığmatepe, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.