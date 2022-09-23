Aydın haber! Efeler'in rakibi Akhisarspor - Son Dakika
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Aydın haber! Efeler'in rakibi Akhisarspor

23.09.2022 10:41
Aydın haber! Efeler'in rakibi Akhisarspor

Aydın yerel spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Galibiyeti bulunmayan 2 puanlı iki takımdan Akhisarspor 13, Efeler 14'üncü sırada yer alıyor. Grupta Bergama Belediyespor aynı saatte evinde Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. Ligde 2'nci Grup'ta geçen hafta Iğdır FK deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3 puanda kalan Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda 16.00'da Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, oynadığı 2 maçı kazanan rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Grupta 4 puanı bulunan Kuşadasıspor ise 15.00'te deplasmanda namağlup 7 puanlı Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber! Efeler'in rakibi Akhisarspor - Son Dakika

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