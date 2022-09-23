TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Galibiyeti bulunmayan 2 puanlı iki takımdan Akhisarspor 13, Efeler 14'üncü sırada yer alıyor. Grupta Bergama Belediyespor aynı saatte evinde Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. Ligde 2'nci Grup'ta geçen hafta Iğdır FK deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3 puanda kalan Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda 16.00'da Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, oynadığı 2 maçı kazanan rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Grupta 4 puanı bulunan Kuşadasıspor ise 15.00'te deplasmanda namağlup 7 puanlı Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Aydın haber! Efeler'in rakibi Akhisarspor - Son Dakika