Sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyesi'ni 21-25, 25-17, 25-14, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Sezonun ilk haftası olmasından dolayı İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Türkiye Voleybol Federasyonu adına; takım kaptanlarına, başhakem ve yardımcı hakemlere çiçek takdim etti.

Kaynak: DHA

Cizre Belediyesi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.