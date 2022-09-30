Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı - Son Dakika
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Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı

30.09.2022 17:09
Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı

Aydın haber: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Cizre Belediyesi karşılaşması ile başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Cizre Belediyesi karşılaşması ile başladı.

Sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyesi'ni 21-25, 25-17, 25-14, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Sezonun ilk haftası olmasından dolayı İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Türkiye Voleybol Federasyonu adına; takım kaptanlarına, başhakem ve yardımcı hakemlere çiçek takdim etti.


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Kaynak: DHA

Cizre Belediyesi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberleri | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı - Son Dakika
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