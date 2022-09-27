Aydın haberleri | Efeler 09 SFK: 6-7

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Efeler 09 SFK deplasmanda Somaspor'u normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılarla geçti.
Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 3'üncü Lig temsilcisi Efeler, 7'nci dakikada Aytaç'ın attığı golle uzun süre önde götürdü. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Yusuf Tursun'la skoru eşitleyip maçı 15'er dakikalık uzatma devrelerine taşıyan ev sahibi Somaspor, uzatmada 91'inci dakikada Emrecan'la öne geçti. Konuk ekipten Uğur 120'nci dakikada maçı seri penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Efeler tur atladı.
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