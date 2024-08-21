Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Yaz Dönemi Yüzme Kurslarına Büyük İlgi - Son Dakika
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Spor

Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Yaz Dönemi Yüzme Kurslarına Büyük İlgi

Aydın\'ın Kuyucak İlçesinde Yaz Dönemi Yüzme Kurslarına Büyük İlgi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaz döneminde açılan yüzme kursları büyük ilgi gördü. Modern havuzlarda eğitmen ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar öğrendiklerini sergilemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

21.08.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaz döneminde açılan yüzme kursları büyük ilgi gördü. Modern havuzlarda eğitmen ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar öğrendiklerini sergilemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin spor alanında başarılı ilçelerin başında yer alan Kuyucak'ın 3 modern yüzme havuzu çocuklar başta olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Yüzmeyi çok sevdiklerini ifade eden kursiyer çocuklar, desteklerinden dolayı başta Belediye Başkanı Uğur Doğanca olmak üzere kurs öğretmenlerine ve velilerine teşekkür etti.

"Birçok büyük belediyede bu imkanları göremiyoruz "

Yüzme kurslarında hizmet veren beş kişiden biri olan Yüzme Antrenörlerinden Mert Tosun, yüzme sporunun hayati bir spor dalı olduğunun altını çizerek: "Yüzmeyi diğer spor dallarından ayıran en önemli nokta, bütün çocukların mutlaka öğrenmesi gereken hayati önem taşıyan bir spor dalı olmasıdır. Kuyucak Belediyesi, küçük nüfusuna ve imkanlarının çok büyük olmamasına rağmen çok güzel imkanlar oluşturarak herkesin yüzme öğrenmesi ve spor yapması için çabalıyor. Birçok büyük belediyede bu imkanları göremiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Modern ve güvenli havuzlarımız halkımızın hizmetinde"

Kursların yaklaşık bir ay önce başladığını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Kurslarımız ay sonuna kadar devam edecek. Kuyucak ve Horsunlu'daki havuzlarımızda yüzme kursu gören 344 çocuğumuz var. Yüzme hocalarımız çocuklarımıza eğitim veriyor. Cankurtaranlarımız da can güvenliklerini sağlıyor. Ayrıca vatandaşlarımız için havuzlarımız kurs saatleri dışında açık. Güvenli ve temiz havuzlarımız her alanda kontrolleri yapılmakta. Ayrıca Horsunlu'daki kurslarımıza çevre mahallelerdeki çocuklarımızı ücretsiz olarak taşıyoruz. Pamukören havuzumuzu ise yılın her günü kullanılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Pamukören, Kuyucak ve Horsunlu'daki tesislerimizin hizmete açılması noktasında emeği geçmiş olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde hizmetleri daha da genişleterek daha da büyüterek vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Yüzme öğrenen çocuklarımız bu ayın 28'inde Horsunlu, 29'unda da Kuyucak'taki havuzumuzda gösteri yapacaklar. Tüm halkımızı bu gösterileri izlemeye davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Yaz Dönemi Yüzme Kurslarına Büyük İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Yaz Dönemi Yüzme Kurslarına Büyük İlgi - Son Dakika
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