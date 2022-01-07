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Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır

07.01.2022 16:34
Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır

Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta yoluna devam ederek çeyrek finale yükselen "Aydın'ın Sultanları", Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına da hazır. Takım ligin ikinci yarısındaki ilk maçı olan 9 Ocak'taki Türk Hava Yolları maçına tam kadro hazırlanıyor.

Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta yoluna devam ederek çeyrek finale yükselen " Aydın'ın Sultanları", Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına da hazır. Takım ligin ikinci yarısındaki ilk maçı olan 9 Ocak'taki Türk Hava Yolları maçına tam kadro hazırlanıyor. Geçen devreyi ve kupa mücadelelerini değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, seyir zevki yüksek bir ikinci yarının kendilerini ve seyirciyi beklediğini söyledi.

Sezonunu ilk yarısında pasör çaprazı Anna Nicoletti'nin sakatlık yaşamasının ve çok az mücadelede yer alabilmesinin takımı etkilediğini ifade eden Hamurcu, ligde istedikleri performansı ortaya koyamasalar da Avrupa kupalarında istediklerini elde ettiklerini söyledi. Hamurcu "Takımın oynamış olduğu voleybol açısından oldukça memnunuz diyebilirim. İkinci yarının çok daha zorlu ve stresli geçeceği düşüncesindeyim. Özellikle alt sıralardaki takımların kendi aralarında oynayacağı maçlar ve alınacak ekstra galibiyetler lig sıralamasını beklenmedik şekilde değiştirebilir. Biz bunu yapmak isteyen takımlardan birisi olmak istiyoruz ve bunu yapabilecek güçte olduğumuzu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe, CEV Challenge Cup'ta ise favori olan Scandicci ile karşılaşacak olmasının kendilerini zorlayacağını söyleyen Hamurcu, özellikle Avrupa'da tekrar final oynamak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini belirtti.

Tüm Aydınlıları maçlarına davet eden Hamurcu "Bizi her zaman büyük bir özveriyle destekleyen tüm taraftarlarımızı da ikinci devre salonlarda görmek, duymak ve en önemlisi hissetmek en büyük arzularımızdan bir tanesi" dedi.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Aydınlıları takımlarını desteklemeye çağırırken takıma da ligin ikinci yarısında ve kupa mücadelelerinde başarılar diledi.

"Aydın'ın Sultanları" 9 Ocak Pazar günü sahasında Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. 12 Ocak Çarşamba günü ise Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır
Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır
Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır

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Türk Hava Yolları, voleybol, Aydın, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları, ligin ikinci yarısına ve kupalara hazır - Son Dakika Spor


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