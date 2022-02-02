Aydın'ın Sultanları yarı final biletini aldı

CEV Challenge Cup'ta muhteşem bir performans ortaya koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u turnuvanın dışına itti.

Kupanın en etkili ekibi olan Aydın'ın Sultanları, çeyrek final turunun ilk maçında C.S.M. Lugoj'a da şans tanımayarak maçı 3-2 kazanmıştı. Sultanlar rövanş karşılaşmasını da aynı skorla kazanarak, yarı final biletini alan takım oldu.

Sultanlar maçtan kopmadı ve kazandı

Zorlu geçen maçın birinci ve üçüncü setlerini rakibine kaptıran Aydın'ın Sultanlar'ı, ikinci seti 26-24 ve dördüncü seti de 25-20 alarak maçı dengede tutmayı başardı. Son sette sahaya büyük bir karakter yansıtarak kupadaki iddiasını oyununa yansıtan Sultanlar 15-9'luk farklı skorla maçı aldı ve Avrupa'daki yolculuğuna devam dedi.

Başkan Çerçioğlu: "Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz"

Avrupa'da söz sahibi bir ekip olduklarını ve bu başarının arkasında zafere inanmış bir takım olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bu takım zafere ne kadar inanmış olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ay Yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil eden takımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın final oynayacağına ve kupayı ülkemize kazandıracağına yürekten inanıyorum" diyerek Aydın'ın Sultanları'nı ve teknik heyeti tebrik etti.

Hedef final

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Savıno Del Bene Scandıccı - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. - AYDIN