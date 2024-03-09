Aydın Lisesi Okul Sporları Satranç Turnuvası\'nda İl Birincisi Oldu

Okul Sporları Satranç Turnuvası'na katılan sporcular 'şahları' şampiyonluk için çekerken, en iyi hamleyi yapan Aydın Lisesi, turnuvada il birincisi oldu.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Satranç Turnuvası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular en iyi hamlelerini şampiyonluk için yaptı. Birbirlerini mat etmek için odaklanan ve zihin mücadelelerinin sonunda dereceye giren Aydın Lisesi takımı, il birincisi oldu. Kupalarına kavuşan Aydın Lisesi takımı, Nisan ayında yapılacak olan Grup Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Turnuva ile ilgili Aydın Lisesi'nden yapılan paylaşımda "Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullararası Satranç Turnuvası'nda, satranç takımımız Aydın İl 1.'si olmuştur. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Cemal Özeruz ve öğrencilerimize Aydin Lisesi ailesi olarak tebrik eder, 2-6 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Grup Birinciliği Finallerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
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