Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Yasin Çalışkan
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Berre İnce, Selen Naz Selçuk, Buse Melis Çilkız, İrem Çor)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Öztürk, Howe, Seher Aksoy)
Setler: 13-25, 23-25, 8-25
Süre: 69 dakika (21, 29, 19)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Aydın, Sarıyer'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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