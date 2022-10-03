Aydın spor haberleri: Efeler ligde galibiyete hasret - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Efeler ligde galibiyete hasret

03.10.2022 11:56
Aydın spor haberleri: Efeler ligde galibiyete hasret

Aydın bölgesinden gelen habere göre TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Tek galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor'u geçen hafta seri penaltılarla eleyerek alan Efeler, ligde ise 5 maçı 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti. Son olarak Malatya Arguvan Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Veyis Kanber, "Takım olarak iyi bir kadromuz var. Oyuncularımız karşılaşmalarımızda iyi de mücadele ediyorlar. Ancak şanssızlıklarını bir türlü yenemiyorlar. İnşallah ligde 3 puanla tanışıp galibiyet serisini başlatacağız" dedi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Efeler ligde galibiyete hasret - Son Dakika

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