Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor siftah yapamadı - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor siftah yapamadı

15.09.2022 11:39
Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor siftah yapamadı

Aydın bölgesinden gelen habere göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor büyük umutlarla başladığı 2022-2023 sezonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor büyük umutlarla başladığı 2022-2023 sezonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Son olarak Sivas Belediyespor deplasmanında mücadele eden siyah-beyazlılar, Zekeriya ve Nuh'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 9 kişi kaldığı sahadan 1-1'lik beraberlyikle ayrıldı.

Oynadığı 4 maçta, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Ege temsilcisi, 2 puan toplayıp düşmle hattında yer alırken, sezonun 2'nci haftasında Taner Öcal'ın yerine göreve gelen teknik direktör Cihan Erdil, toparlanacaklarını ifade etti. Erdil, eksik kalıp geriye düştükleri deplasmanda oyuncuların ortaya karakter koyduğunu söyleyip, sergilenen oyundan memnun kaldığını belirtti.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor siftah yapamadı - Son Dakika

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