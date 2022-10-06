Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor

06.10.2022 17:33
Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor

Aydın habere göre Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçı için hazırlıklarını sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçı için hazırlıklarını sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazırlanıyor. Baş Antrenör Çetin Aysu gözetiminde hazırlıklarına devam eden takım, Muğla Köyceğizspor'u konuk edecek. 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Nazilli Kapalı Spor Salonunda Muğla ekibiyle karşı karşıya gelecek filenin efeleri, tüm voleybolseverleri maça davet etti. - AYDIN

YORUMLAR
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Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler
Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nazilli, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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