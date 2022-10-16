Aydın spor: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner Peksen, Berkan Eryüz, Grozdanov, Yusuf Eken)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden)
Setler: 14-25, 22-25, 21-25
Süre: 87 dakika (25, 32, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
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