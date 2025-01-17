Aydın Yüzme İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın Yüzme İl Birinciliği Tamamlandı

Aydın Yüzme İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği'nde 105 sporcu, 4 stilde yarışarak grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

17.01.2025 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışmaları son buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışlarında gençler, il birinciliği için büyük bir mücadele sergiledi. ADÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren nefes kesen yarışmalarda 31 okuldan toplam 105 sporcu sırtüstü, kurbağalama, serbest ve kelebek olmak üzere 4 farklı stilde mücadele etti. Takımların performansı izleyenlerden tam not alırken, kazananlar kupa ve madalyalarını alarak Aydın'ı 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Grup Müsabakaları'nda temsil etme hakkı kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Grup yarışmalarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Yüzme İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Yüzme İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.