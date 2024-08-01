Aydınlı Genç Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Kazandı - Son Dakika
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Aydınlı Genç Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Kazandı

Aydınlı Genç Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Kazandı

Ordu'da düzenlenen Baki Yürüker U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Aydınlı genç yetenekler büyük başarılar elde etti. Muhammed Bilal Atabey altın madalya kazanırken, Muhammet Mirza Şahin ve Sadık Talayhan da bronz madalya elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuların başarısını gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

01.08.2024 11:58
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Ordu'da 24-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Baki Yürüker U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Aydınlı genç yetenekler büyük başarılar elde etti.

U-13 kategorisinde 62 kg'da mindere çıkan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Muhammed Bilal Atabey, rakiplerine karşı sergilediği üstün performans ile Türkiye birincisi olarak altın madalyayı kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslara katılan ve şampiyonada U-11 kategorisinde mücadele eden sporculardan Muhammet Mirza Şahin 34 kg'da zorlu rakiplerle girdiği mücadeleler sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer alırken, aynı kategoride mücadele veren bir diğer sporcu Sadık Talayhan ise 39 kg'da Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın bu önemli başarıları, hem kendileri hem de ilimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Onların bu başarısının, gelecekte daha büyük zaferlere kapı açacağına inanıyoruz. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamın dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınlı Genç Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Kazandı - Son Dakika

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