Aydınlı Lise Öğrencisi Şevval Çeltik, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Aydınlı Lise Öğrencisi Şevval Çeltik, Dünya Şampiyonu Oldu

Aydınlı Lise Öğrencisi Şevval Çeltik, Dünya Şampiyonu Oldu

Aydın'da lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Şevval Çeltik, hem tekvandoda hem de kick boksta milli sporcu olarak başarılar elde etti. Son müsabakada aldığı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile Aydın'ın gururu oldu. Şevval Çeltik, hedefinin 2028 ve 2032 olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda da başarılı bir performans sergileyen Şevval, toplamda 5 madalya kazanarak önemli bir rekora imza attı.

30.05.2024 15:34
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Aydın'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Çeltik, Aydın'a dünya şampiyonluğu kazandırdı. Hem tekvandoda hem de kick boksta milli sporcu olan Şevval son müsabakada aldığı 2 altın 1 gümüş madalya ile Aydın'ın göğsünü kabarttı.

İstanbul'da 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 42 Ülkeden 3001 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen, 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında katıldığı 3 kategoride 2 altın 1 gümüş toplam 3 madalya kazanan Şevval Çeltik hedefinin 2028 ve 2032 olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak olduğunu söyledi.

Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda katılarak adeta fırtına gibi esen ve Türkiye adına yarışan Milli Sporcu Şevval Çeltik, her iki Uluslararası organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya ile erişilmesi güç bir rekora imza attı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınlı Lise Öğrencisi Şevval Çeltik, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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