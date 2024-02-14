Aydınlı Sporcular 2024 Kick Boks Şampiyonaları\'nda Büyük Başarı Elde Etti

Spor

Aydın ilini temsil eden sporcular 2024 yılı Kick Boks Şampiyonaları'nda büyük bir başarı elde etti.

Low Kick, K-1 Rules ve Full Contact branşlarında elde edilen derecelerle beraber Tatami Sporları kategorisinde de önemli başarılar yakaladı. Kick Boks'ta Aydın'ı temsil eden sporcular Low Kick branşında; Özge Güder +70 kg genç bayanlar kategorisinde birinci, Mehmet Öpöz 54 kg genç erkekler kategorisinde üçüncü oldu. K-1 Rules branşında; Ahmet Ergön 71 kg büyük erkekler kategorisinde üçüncü, Elina Melis Yıldırım 48 kg genç bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Full Contact branşında; Ekin Altınsoy 48 kg genç bayanlar kategorisinde üçüncü oldu.

Tatami sporlarında ise, Point Fighting branşında; Baran Tekin 32 kg minik erkekler kategorisinde birinci, Revan Demir 32 kg minik bayanlar kategorisinde birinci, Muhammed Yusuf Göçmen 28 kg minik erkekler kategorisinde ikinci, Nurettin Azman 24 kg alt minik erkekler kategorisinde ikinci, Berfin Göçmen 42 kg yıldız bayanlar kategorisinde ikinci, Asya Akman - 60 kg yıldız bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Light Contact branşında; Tolunay Bayrak 63 kg genç erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Kick Light branşında; Tolunay Bayrak 63 kg genç erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN