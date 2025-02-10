Aydınlı Sporcular Bulgaristan'da Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Aydınlı Sporcular Bulgaristan'da Madalya Kazandı

Aydınlı Sporcular Bulgaristan\'da Madalya Kazandı

Aydınlı atletler, U20 Balkan Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

10.02.2025 12:02
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Bulgaristan'da gerçekleştirilen U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcular, şampiyonadan 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası, Bulgaristan'ın Sofya kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada piste çıkan milli atletler, organizasyonu büyük bir başarıyla tamamlarken, Aydınlı sporcular ise tarihi bir başarıya imza atarak ülkeye bir altın ve bir gümüş madalya kazandırdı. 19 yaşındaki Talha Gülnihal, 60 metre engelli yarışında 7,86'lık derecesiyle Balkan Şampiyonu oldu ve 7,78 olan Türkiye rekoruna oldukça yaklaştı. Göstermiş olduğu üstün performansla rakiplerine fark atan Gülnihal, şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Bir diğer başarılı Aydınlı SEM Sporcularından Koray Uygun ise aynı yarışta gümüş madalya kazandı. 17 yaşında olan ve U18 kategorisinde yarışması gerekirken U20'de mücadele eden Uygun, zorlu mücadelede üstün bir performans sergileyerek kürsüde yer aldı. Bu başarılarıyla her iki sporcu da 2028 Olimpiyatları kadrosunun önemli adayları arasında gösterilmeye başlandı.

Yine Aydın SEM sporcularından 16 yaşındaki Öykü Ceylin Tekdal, U18 kategorisinde yarışması gerekirken kendisinden üç yaş büyük sporcularla mücadele etti. U20'nin 60 metre engelli yarışında kendi en iyi derecesini yaparak 8,72'lik zamanıyla Balkan 6.'sı olmayı başardı.

Balkan Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla dikkat çeken Aydınlı sporcular, 2028 Olimpiyatları için de önemli adaylar arasında gösterilirken, konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, açıklamasında "Balkan Şampiyonası'nda milli formayı taşıyarak ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz. Aydınlı sporcularımızın bu tarihi başarısı hepimizi gururlandırdı. Onların disiplinli çalışmaları, azimleri ve emekleri bugün bu büyük başarının mimarı oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bu üstün performanslarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bize bu büyük gururu yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Yaşam, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporcular Bulgaristan'da Madalya Kazandı - Son Dakika

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