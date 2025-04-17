Aydınlı Sporcular Havalı Silahlar Şampiyonası\'nda İki Altın Madalya Kazandı

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken Aydınlı sporculardan 2 kişi kendi branşlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporculara ev sahipliği yaptı. Şampiyonaya 6 sporcu ile katılan Aydın kafilesi, 2 sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde Ahmet Oğuz Sayar, tabanca branşında Türkiye Şampiyonu olurken, aynı kategoride Şahin Yılmaz ise tüfek branşında Türkiye Şampiyonu unvanını Aydın'a kazandırdı. Her iki sporcu da disiplinli çalışmaları, yüksek odaklanmaları ve turnuva boyunca sergiledikleri soğukkanlılıkla hem antrenörlerinin hem de sporseverlerin takdirini topladı.

Şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden gençler rotalarını 9-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve 22-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Şampiyonasına çevirdi. Sporcular, Aydın Gençlik Merkezi Atış Poligonu'nda yoğun tempolu antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Elde ettikleri önemli başarıların ardından Ahmet Oğuz Sayar, Şahin Yılmaz ve takım arkadaşları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret ederek bu gururu paylaştılar. Sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik eden İl Müdürü Yığmatepe, yaptığı açıklamada "Gençlerimizin her alanda olduğu gibi atıcılık sporunda da büyük başarılara imza atması, Aydın'ın spordaki yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN