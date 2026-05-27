Aydınlı Sporcular Konya\'da Öne Çıktı

Orhan Altan Komple Atlet Açık Saha Yarışmaları, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda Aydın'ı temsil eden sporcular, perfomanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonada U20 kategorisinde mücadele eden Tuana Akgün, sergilediği üstün performansla birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. U16 kategorisinde yarışan Abdulsamed Şirin ise başarılı performansıyla ikincilik elde etti. Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Ayşenur Çelik ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - AYDIN