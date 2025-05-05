Aydınlı Sporcular Türkiye Finallerine Yükseldi - Son Dakika
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Aydınlı Sporcular Türkiye Finallerine Yükseldi

Aydınlı Sporcular Türkiye Finallerine Yükseldi

Denizli'deki şampiyonada Aydınlı sporcular, bölge ikincisi olarak Türkiye finallerine katılmayı başardı.

05.05.2025 16:48
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Denizli'de gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda başarılı performans gösteren Aydınlı sporcular, Türkiye finallerine yükseldi.

Okullar Arası Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Aydın'ı temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu ise başarılı bir performans sergileyerek 'Küçük erkekler' kategorisinde bölge ikincisi olarak Türkiye Birinciliği Finallerine katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Okul adına yarışmalara katılan sporcularımız Furkan Konyalı ve Yusuf Eren Çelik, büyük bir azim ve takım ruhu içerisinde gerçekleştirdikleri başarılı maçlar sonucunda dikkatleri üzerlerine çekti. Aydın'ı en iyi şekilde temsil eden genç sporcularımız, bölge şampiyonasında sergiledikleri istikrarlı performans ile finallere yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Bu gurur verici sonuçla birlikte, Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu sporcuları, Türkiye genelinden gelen en başarılı takımların mücadele edeceği Türkiye Birinciliği Yarışması'nda Aydın ilini temsil etme hakkı kazandı. Bu başarı, ilimizde sporun tabana yayılması, okul sporlarına verilen önem ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından büyük anlam taşımaktadır. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, genç sporcularımızı ve onların gelişiminde emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerini, okul yönetimini ve ailelerini gönülden tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılarının devamını diliyoruz. Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın hem sportif hem de akademik başarılarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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