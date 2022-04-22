Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı - Son Dakika

Aydın'da internet haberciliğine ilk başlayan yayın organlarından biri olan Aydınpost'un ilkini geçen yıl düzenlediği futbol turnuvasının ikinci sezonu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Aydınlı futbolseverler Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak olan Aydınpost Futbol Turnuvası ile büyük heyecan yaşayacak. Geçen yıl başlatılan ve bu yıl çerçevesi genişletilen turnuva 7 ilçede düzenlenecek. Turnuva ile ilgili bilgi veren Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, " Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim, Söke, Çine ve Köşk olmak üzere 7 büyük ilçede 32 takımın mücadele edeceği ve sürpriz ödüllerle dolu 'Aydınpost Futbol Turnuvası' Ramazan Bayramı sonrası başlayacak. Yaklaşık 2 ay sürecek olan organizasyonun sonunda şampiyon takıma ve dereceye girenlere ise sürpriz ödüller verilecek. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0555 404 62 06'nolu telefondan bilgi alabilirler" dedi. - AYDIN