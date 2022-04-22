Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı

22.04.2022 14:16
Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı

Aydın'da internet haberciliğine ilk başlayan yayın organlarından biri olan Aydınpost'un ilkini geçen yıl düzenlediği futbol turnuvasının ikinci sezonu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Aydın'da internet haberciliğine ilk başlayan yayın organlarından biri olan Aydınpost'un ilkini geçen yıl düzenlediği futbol turnuvasının ikinci sezonu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Aydınlı futbolseverler Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak olan Aydınpost Futbol Turnuvası ile büyük heyecan yaşayacak. Geçen yıl başlatılan ve bu yıl çerçevesi genişletilen turnuva 7 ilçede düzenlenecek. Turnuva ile ilgili bilgi veren Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, " Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim, Söke, Çine ve Köşk olmak üzere 7 büyük ilçede 32 takımın mücadele edeceği ve sürpriz ödüllerle dolu 'Aydınpost Futbol Turnuvası' Ramazan Bayramı sonrası başlayacak. Yaklaşık 2 ay sürecek olan organizasyonun sonunda şampiyon takıma ve dereceye girenlere ise sürpriz ödüller verilecek. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0555 404 62 06'nolu telefondan bilgi alabilirler" dedi. - AYDIN

Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı
Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı
Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı

YORUMLAR
500
Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nda yeni başkan belli oldu Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nda yeni başkan belli oldu

Ramazan Bayramı, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:22:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement