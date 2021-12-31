Aydınspor, 11 yıl aradan sonra Adnan Menderes Stadı'nda

Geçmişinde önemli başarılara imza atan Aydınspor, 11 yıl aradan sonra Adnan Menderes Stadı'na geri döndü. Uzun aradan sonra stada geri dönen siyah-beyazlılar, Pazar günü sahasında Davutlar Belediyespor'u konuk edecek.

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta ilk yarının son maçında lider Aydınspor evinde Davutlar Belediyespor'u ağırlayacak. Hafta başında siyah-beyazlı yönetim, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yaşanacak yoğunluk ve güvenliğin daha rahat sağlanması adına Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maçın Adnan Menderes Stadı'na alınmasını istedi. Bu talebini önce olumsuz değerlendiren daha sonra olumlu cevap veren ASKF yönetimi, bir seferliğe mahsus maçın Adnan Menderes Stadı'na oynanmasına karar verdi.

Alınan bu karar sonrası, siyah-beyazlı taraftarlara 2022 yılı öncesi en büyük hediye oldu. 11 yıl aradan sonra Adnan Menderes Stadı'na adım atacak olan siyah-beyazlılar alınan kararın mutluluğunu yaşıyor. İlk yarıyı galibiyetle ve lider bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, şehrin dinamiklerini ve tüm Aydın halkını maça davet ederken karşılaşmayı ise 10 bine yakın seyircinin izlemesi bekleniyor. - AYDIN