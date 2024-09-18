Aydınspor'da Yeni Başkan Özlüer Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Aydınspor'da Yeni Başkan Özlüer Hedeflerini Açıkladı

Aydınspor\'da Yeni Başkan Özlüer Hedeflerini Açıkladı

Erhan Özlüer, Aydınspor'un yeni başkanı olarak profesyonel lige çıkma hedefini duyurdu.

18.09.2024 17:12
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Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'da yönetim el değiştirdi. Kulübün mevcut başkanı Tarkan Murat'tan kulübü devralan Erhan Özlüer, siyah beyazlıların yeni başkanı oldu. İlk açıklamasını yapan Başkan Özlüer hedeflerinin Aydınspor'u profesyonel lige çıkarmak olduğunu açıkladı.

Teknik heyeti kısa sürede belirleyip ve transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirten Özlüer; "Geniş çaplı bir yeniden yapılanma süreci başlattık. Yeni sezon için güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda transferlerimizi hızla tamamlayacağız ve teknik ekibimizle birlikte takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Bu sezon başında ilk hafta oynayacağımız Ovaeymirspor maçı, bizim için büyük bir anlam taşıyor. İki takım olarak sahaya el ele çıkacak. Daima maçlarımızda centilmenliği ön plana çıkacağız. Bu maç, yeni dönemin güzel bir başlangıcı olacak" dedi.

"Gece gündüz çalışacağız"

Kulübün bu sezonki hedeflerine dair de önemli açıklamalarda bulunan Özlüer; "Aydınspor'un hedefi her zaman yüksek olmuştur ve bu sezon da bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Profesyonel liglere yükselmek en büyük amacımızdır. Bu hedefe ulaşmak için hem teknik ekip hem de yönetim olarak gece gündüz çalışacağız. Yeni kurulan Aydınspor Taraftarlar Derneği yöneticileriyle istişareler yaparak hep beraber çıktığımız şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Şampiyonluğu Aydın halkına armağan edeceğiz"

Aydınspor taraftarlarının desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Özlüer; "Bu süreçte Aydın halkının ve taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Hep birlikte bu hedefe ulaşmak için el birliğiyle çalışacağız. Tüm Aydın halkı ve taraftarımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu Aydın halkına armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özlüer, yönetim kurulunu belirlenmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacağını sözlerineekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınspor'da Yeni Başkan Özlüer Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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