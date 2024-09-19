Aydınspor'da Yeni Dönem: Barış Kazer Transfer Edildi - Son Dakika
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Aydınspor'da Yeni Dönem: Barış Kazer Transfer Edildi

Aydınspor\'da Yeni Dönem: Barış Kazer Transfer Edildi

Aydınspor'un yeni başkanı Erhan Özlüer, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaparak, uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen eski forvet Barış Kazer'i kadroya kattı. Kazer, 15 yıl aradan sonra evine dönerken, başkan Özlüer hedeflerinin güçlü bir kadro oluşturmak olduğunu vurguladı.

19.09.2024 16:02  Güncelleme: 16:26
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Aydınspor'da yeni başkan Erhan Özlüer, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaparak, uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen eski golcü oyuncusu Barış Kazer'i kadroya kattı. Transferin Aydınspor'a yakışır hamlelerin ilki olduğunu belirten Başkan Özlüer, hedeflerinin güçlü bir kadro kurmak olduğunu vurgularken, başarılı forvet Kazer ise 15 yıl sonra evine geri döndü.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'da yönetim el değiştirirken, mevcut başkan Tarkan Murat'tan görevi devralan Erhan Özlüer, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yeni yönetimini oluşturmak için yoğun mesai harcayan Özlüer, Başkan Vekili Kinyaz Karakaya ile birlikte bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi ve ilk transferini gerçekleştirdi. Aydınspor, uzun yıllar profesyonel futbol liglerinde forma giyen 36 yaşındaki, 1.92 boyundaki forvet Barış Kazer'i kadrosuna kattı. Bu transfer, Aydınspor camiasında adeta bomba etkisi oluştururken, Kazer, Aydınspor altyapısında yetişmiş ve siyah-beyazlı takımın A takımında üç sezon boyunca top koşturmuştu.

15 yıl sonra geri döndü

Barış Kazer'in kariyeri boyunca forma giydiği takımlar arasında Karacabey Belediyespor, Kırıkhanspor, Kilimli Belediyespor, Çankırıspor, Fatih Karagümrük, Sancaktepe FK, Sultanbeyli Belediyespor, Düzcespor, Çatalcaspor, Gölcükspor, 23 Elazığ FK, Tekirdağspor, Sultangazispor, Anadolu Üniversitesi ve son olarak Arsin İdmanyurdu bulunuyor. 15 yıl sonra memleketinin takımı Aydınspor'a dönen Kazer, yeni sezonda siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Kazer'in tecrübesi ve yeteneği ile takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

"Aydınspor'a yakışır transferler yapacağız"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Aydınspor'un yeni başkanı Erhan Özlüer, transfer çalışmalarını başkan vekili Kinyaz Karakaya ile birlikte yaptıklarını söyledi. Aydınspor'un hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlüer, Aydınspor'un her zaman iddialı bir takım olduğunun altını çizerek, "Aydınspor'a yakışır transferler yapacağız ve bu yolda ilk adımı attık. Kulübümüz, geçmişiyle, taraftarıyla ve futbol kültürüyle her zaman büyük bir camia olmuştur. Şimdi de bu kültürü yeniden canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Barış Kazer transferi ile başladığımız bu süreçte, takımımızı güçlendirecek ve şampiyonluk hedefimize ulaşmamızı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Bu güvene layık olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz yeni transferlerle, bu sezonun çok farklı olacağını göstereceğiz" diyerek, Aydınspor'un yeni dönemde iddiasını ortaya koydu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınspor'da Yeni Dönem: Barış Kazer Transfer Edildi - Son Dakika

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