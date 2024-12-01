Aydınspor, İncirliova Belediyespor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Aydınspor, İncirliova Belediyespor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Aydınspor, İncirliova Belediyespor\'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Aydınspor, Aydın Süper Amatör Lig'in beşinci haftasında lider İncirliova Belediyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Barış Kazer'in ikinci yarıda attığı kafa golüyle zafere ulaşan Aydınspor, puanını 9'a yükseltirken, İncirliova'nın 10 puanda kalmasına sebep oldu.

01.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Deplasmanda lider İncirliova Belediyespor'a konuk olan Aydınspor, tecrübeli golcüsü Barış Kazer'in ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazandı. Şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan siyah beyazlılar taraftarına bayram sevinci yaşattı.

Aydın Süper Amatör Lig'in beşinci haftasında lider İncirliova Belediyespor ile zirve takipçisi Aydınspor karşı karşıya geldi. İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf Aydınspor oldu. Yoğun ilgi gören karşılaşmada ilk yarı dengeli bir oyunla geçti. Aydınspor, bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremezken, İncirliova Belediyespor da rakibi karşısında üstünlük sağlayamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Aydınspor, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 46. dakikada Arda Onat'ın sağ kanattan yaptığı etkili ortada Barış Kazer'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, maçın sonucunu belirledi ve Aydınspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda Aydınspor oyuncuları ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı. Deplasmanda alınan bu önemli galibiyet, hem takımın zirve takibini sürdürmesi hem de moral motivasyon açısından büyük bir anlam taşıdı. Bu kritik galibiyetle Aydınspor puanını 9'a çıkarırken, İncirliova Belediyespor beşinci maçında ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.

Karşılaşma boyunca her iki takımın taraftarları tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Özellikle Aydınspor taraftarları, misafir tribünde yaptıkları tezahüratlarla galibiyete katkı sağladı. Maçı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kasım Payza da tribünden takip etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydınspor, İncirliova Belediyespor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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