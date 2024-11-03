Aydınspor Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Aydınspor Sezona Galibiyetle Başladı

Aydınspor Sezona Galibiyetle Başladı

Aydınspor, Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

03.11.2024 18:30
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Aydınspor, Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç sonunda iki takım taraftarları arasında çıkan gerginliği polis, biber gazıyla müdahale ederek önledi.

Süper Amatör Lig'in 1. haftasında Aydınspor, evinde ağırladığı Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç boyunca heyecan dolu anların yaşandığı karşılaşmada her iki takım da kazanmak için yoğun mücadele sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısına siyah-beyazlı ekip hızlı başladı. Aydınspor, tecrübeli oyuncusu Barış Kazer'in etkili oyunuyla öne geçmek için önemli fırsatlar yakaladı. İlk yarıda Kazer'in kaleyi bulan iki şutu direkten dönerken, Ovaeymirspor defansı da zor anlar yaşadı. Fakat her iki takım da pozisyonları değerlendiremeyince ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Efeler Ovaeymirspor oldu. Dakika 60'ı gösterdiğinde, Ovaeymirspor'un deneyimli oyuncusu Erhan, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Erhan'ın golüyle Ovaeymirspor, deplasmanda skoru lehine çevirdi. Ovaeymirspor'un golünün ardından Aydınspor, rakip kalede baskısını artırmaya başladı. Siyah-beyazlılar, birçok pozisyona girerek gol arayışlarını sürdürdü. Aydınspor, yoğun çaba sonucu dakika 75'te Fatih Üsküplü'nün golüyle skoru eşitlemeyi başardı. Bu golle yeniden motive olan ev sahibi ekip, taraftarlarının da desteğiyle galibiyet için ataklarını sürdürdü. Maçın son dakikasında sahneye bir kez daha Barış Kazer çıktı. Kazer'in attığı golle Aydınspor 2-1 öne geçmeyi başardı ve maç bu skorla sona erdi.

Maç sonunda tansiyon yükseldi

Aydınspor'un son dakikada bulduğu galibiyet golünün ardından maç sonunda iki takım taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan olayları kontrol altına almak için polis, biber gazıyla müdahalede bulundu ve gerginliği kısa sürede sonlandırdı.

Aydınspor, sezonun ilk maçında aldığı bu kritik galibiyetle lige 3 puanla başlarken, taraftarlarına da heyecan dolu bir maç izletti. Maç sonunda Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınspor Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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