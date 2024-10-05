Aydınspor\'un Başkanı Erhan Özlüer: "Hedefimiz Şampiyonluk"

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Yaptığı transferlerle sezona bomba gibi hazırlanan Aydınspor'un Kulüp Başkanı Erhan Özlüer; ""Gerek belediyelerden, gerek kamuoyundan, gerek de Aydınlı iş insanlarından bir beklentim yok. Ortada başarı yokken kimseden bir şey isteyemem" diyerek, hedeflerinin öncelikle şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'da sezon öncesi kulüp başkanlığını üstlenen Erhan Özlüer, göreve gelir gelmez oluşturduğu yönetim kuruluyla teknik heyeti belirleyip transferde bombaları patlattı. Başarılı ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadro kuran başkan Özlüer ve yönetimi, teknik heyet ve taraftarlarla birlikte şampiyonluğa kilitlendi. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Kulüp Başkanı Erhan Özlüer iddialı açıklamalarda bulundu. Göreve gelir gelmez yönetimi oluşturup teknik kadroyu belirleyen Başkan Özlüer, "Sezona bomba gibi hazırlanıyoruz. Yaptığımız transferler ortada. 2-3 takviye daha yapacağız" diyerek, güçlü bir kadro oluşturduklarını belirtti.

"Bize sahada destek versinler yeter"

Tecrübeli ve başarılı oyuncularla şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Özlüer; "Gerek belediyelerden, gerek kamuoyundan, gerek de Aydınlı iş insanlarından bir beklentim yok. Ortada başarı yokken kimseden bir şey isteyemem. Önce başarıyı ortaya koymamız ve şampiyon olmamız lazım. Günü geldiğinde tüm kapılar çalınacak ama önce ortada bir başarı yakalamamız şart. Bize sahada destek versinler yeterli" dedi.

Aydınspor Başkanı, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak, "Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla şampiyonluğa odaklandık. Benim bu takımı bu sene şampiyon yapacak gücüm var. Tüm Aydın halkını tribünlere davet ediyorum. Gelin tribünleri doldurun. Bizleri yalnız bırakmayın. Şampiyonluk coşkusunu sonunda hep beraber yaşayalım" şeklinde konuştu. - AYDIN