Aydınspor'un Geleceği Tehlikede: 500 Bin TL Ödeme Zorunluluğu
Aydınspor'un Geleceği Tehlikede: 500 Bin TL Ödeme Zorunluluğu

Aydınspor\'un Geleceği Tehlikede: 500 Bin TL Ödeme Zorunluluğu
15.08.2025 11:55  Güncelleme: 11:56
Süper Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Aydınspor, katılım bedeli olan 500 bin TL'yi yatırmazsa bir alt lige düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Aydınspor Sevdalıları, kulübün Aydın'ın kimliği ve gururu olduğunu belirterek, acil yardım çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve büyük emeklerle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Aydın spor, lige katılım bedeli olan 500 bin liranın bugün saat 17.00'ye kadar yatırılmaması halinde bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Aydınspor Sevdalıları tarafından yapılan açıklamada kulübün sadece bir spor takımı değil Aydın'ın kimliği ve gururu olduğuna dikkat çekilerek, "Aydınspor, geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlamış ve büyük bir emekle Bölgesel Amatör Lig'e yükselme hakkını kazanmıştır. Bugün, kulübümüzün geleceğini belirleyecek kritik gündür. Bölgesel Amatör Lig'e katılım ücreti olan 500 bin TL'nin 15 Ağustos 2025 saat 17.00'ye kadar yatırılması gerekmektedir. Ödeme yapılmadığı takdirde kulübümüz, elde ettiği sportif başarıya rağmen bir alt lige düşecektir. Aydın'ın simgesi olan Aydınspor, yalnızca bir spor kulübü değil, bu şehrin kimliği ve gururudur. Bugün verilecek karar, sadece bir kulübün değil, tüm Aydın'ın geleceğini etkileyecektir. Bu nedenle, tüm Aydınlı bürokratları, belediye başkanlarımızı ve karar mercilerini, vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz. Saat 17.00'ye kadar atılacak adım, Aydınspor'un geleceğini kurtaracaktır. Herkesin imkanı kadar desteklerini bekliyoruz. Yardım eden tüm taraftarlarımızın isimleri sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Aydınspor'a sahip çıkmak, Aydın'a sahip çıkmaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

