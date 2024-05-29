Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri arasında yer alan voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu. Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, oynanan final maçında İlçe Jandarma Komutanlığını yenerek birinci oldu. Turnuvada dostluk ve rekabet ön planda tutulurken, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, birinci olan hastane ekibini tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.

29.05.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu oynanan final maçı ile belli oldu. Turnuvanın kazananı sağlık olurken, Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi birinciliğe adını yazdırdı.

Aydıntepe'de kurumların yoğun ilgi gösterdiği voleybol turnuvasında son üçe İlçe Devlet hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaldı. Oynanan final maçıyla ise birinci belirlendi. Kıran kırana geçen turnuvada dostluk ön planda olurken, rakibi İlçe Jandarma Komutanlığını set farkıyla yenen İlçe Devlet Hastanesi birinci oldu.

Final maçını takip eden Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, müsabaka sonunda birinci İlçe Devlet Hastanesi, ikinci İlçe Jandarma Komutanlığı ve üçüncü olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerini tebrik ederek, kupa ve madalyalarını takdim etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası, Ümit Fırat, Aydıntepe, 19 Mayıs, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
08:07 AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
09:45 Victor Nelsson, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:14 Afganistan’a vize muafiyeti kaldırıldı Karar 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
09:05 Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı
09:03 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum
07:48 Hadise’nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl’dan tepki Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 09:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement