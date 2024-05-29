Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu oynanan final maçı ile belli oldu. Turnuvanın kazananı sağlık olurken, Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi birinciliğe adını yazdırdı.

Aydıntepe'de kurumların yoğun ilgi gösterdiği voleybol turnuvasında son üçe İlçe Devlet hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaldı. Oynanan final maçıyla ise birinci belirlendi. Kıran kırana geçen turnuvada dostluk ön planda olurken, rakibi İlçe Jandarma Komutanlığını set farkıyla yenen İlçe Devlet Hastanesi birinci oldu.

Final maçını takip eden Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, müsabaka sonunda birinci İlçe Devlet Hastanesi, ikinci İlçe Jandarma Komutanlığı ve üçüncü olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerini tebrik ederek, kupa ve madalyalarını takdim etti. - BAYBURT