Ayhancan Güven, ABD'de IGTC finali Indy 8 Saat'te takım arkadaşlarıyla birinci oldu - Son Dakika
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Ayhancan Güven, ABD'de IGTC finali Indy 8 Saat'te takım arkadaşlarıyla birinci oldu

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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de IGTC sezonunun final ayağı Indy 8 Saat'te GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde takım arkadaşlarıyla birinci oldu. Güven, 32 numaralı Porsche 911 GT3-R EVO'da direksiyonu paylaştı; yarışı McLaren ikinci, BMW üçüncü sırada tamamladı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat yarışını, takım arkadaşlarıyla birlikte birinci sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de dünyanın köklü motor sporları merkezlerinden Indianapolis Motor Speedway'de düzenlenen Indy 8 Saat yarışında GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde mücadele etti.

Ayhancan, 32 numaralı Porsche 911 GT3-R EVO aracında İtalyan sürücü Riccardo Pera ve ABD'li pilot Kyle Washington ile direksiyonu paylaştı.

Milli otomobil sporcusu, ABD'deki yarışta ekip arkadaşlarıyla birlikte damalı bayrağı birinci geçmeyi başardı.

ABD'de 27 araçla gerçekleştirilen Indy 8 Saat yarışını, McLaren 720S GT3 EVO ekibi Todd Coleman, Aaron Telitz, Thomas Fleming ikinci sırada, BMW M4 GT3 EVO aracıyla yarışan Justin Rothberg, Connor de Phillippi ve Robby Foley ekibi de üçüncü sırada noktaladı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMcLarenPorscheSporBmwSon Dakika

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