Ayhancan Güven DTM'de 17. Oldu

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayak yarışında 17. oldu.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılan yarışa, Sachsenring'deki 6. ayağın son yarışını kazandığı için 20 kilo ağırlık eklenen aracıyla çıktı.
Ayhancan Güven, yarışta puan alamayarak mücadeleyi 17. sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın TSİ 10.15'te sıralama turları, TSİ 14.30'da ikinci yarış yapılacak.
