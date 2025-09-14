Ayhancan Güven DTM'de 7. Oldu - Son Dakika
Ayhancan Güven DTM'de 7. Oldu

14.09.2025 16:39
Ayhancan Güven, Avusturya'daki DTM yarışında 7. olarak sezon finaline 5. sıradan giriyor.

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayağının ikinci ana yarışında 7. oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışına 9. sırada başladığı yarışta, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Hafta sonunun ikinci ana yarışını Land Audi pilotu Ricardo Feller birinci, Emil Frey Racing ekibinden Ferrari pilotu Thierry Vermeulen ikinci, Mercedes-AMG Takımı Landgraf ekibinden Lucas Auer ise üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanında Lucas Auer 171 puanla birinci, TGI Team Lamborghini ekibinden Jordan Pepper 164 puanla ikinci, BMW Schubert Motor Sporları'ndan Rene Rast 160 puanla üçüncü sırada ve Porsche pilotu Ayhancan ise Lucas Auer'in 17 puan gerisinde 154 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Red Bull sporcusu Ayhancan, DTM'nin sezon finali olan ve 3-5 Ekim'de gerçekleştirilecek Hockenheimring Baden-Württemberg'de başarı kovalayacak.

Kaynak: AA

Avusturya, Otomobil, Almanya, Spor, Son Dakika

