Ayhancan Güven, DTM\'de Porsche Fabrika Takımı Manthey EMA İle Yarışacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Alman Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) Porsche fabrika takımı "Manthey EMA" adına mücadele edecek.
Ayhancan Güven, organizasyonda geçen yıl pilotlar ve takımlar klasmanında ilk sırayı alan Manthey EMA'da son şampiyon Thomas Preining ile birlikte yarışacak.
DTM'deki ilk sezonunda podyuma çıkma başarısı gösteren Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yaptığı açıklamada, "Bu projeyi ve sunduğu fırsatları gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir sürücü için son şampiyon takımın bir parçası olmak harika bir şey ve 2016'da Sports Cup'ta başlayan bir Porsche sürücüsü olarak benim için bunun özel bir anlamı var." ifadelerini kullandı.
Porsche Grello aracıyla DTM'de yer almanın, bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade eden Güven, "Önceki yıllarda Manthey ekibinin bir kısmıyla çalışma fırsatım oldu. Sezonu birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu fırsat ve bana duydukları güven için Porsche Motorsport ve Manthey'e teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
DTM'de 2024 sezonunun ilk ayağı 26-28 Nisan tarihlerinde Almanya'da koşulacak.
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