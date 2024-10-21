Ayhancan Güven, Manthey EMA takımında mücadele ettiği 2024 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) 16. sırada tamamladı.
DTM'de sezonun 8. ve son ayağı Hockenheim kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapıldı.
İlk yarışta 3. olarak podyuma çıkan Ayhancan, ikinci yarışı rakibiyle yaşadığı temas sonucu puansız kapattı.
Serideki ikinci yılını geçiren 26 yaşındaki Ayhancan, 69 puanla pilotlar klasmanında 23 kişi arasında 16. sırayı aldı.
SSR Performance takımından Mirko Bortolotti, 238 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Son Dakika › Spor › Ayhancan Güven DTM'yi 16. Sırada Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?