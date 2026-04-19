Ayhancan Güven WEC Imola Yarışında 4. Oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda 4. oldu.
Red Bull sporcusu Ayhancan, İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenen yarışta, GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.
Yarışa 16. sırada başlayan ve kariyerindeki ilk WEC yarışında çok iyi bir performans sergileyen Ayhancan, yarışı 4'üncü sırada tamamladı.
