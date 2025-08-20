Aykut Aydın: "Fenerbahçe\'nin Benfica maçında Feyenoord karşısındaki iştahı göstermesi gerekiyor"

"BENFICA, 3-4 YIL ÖNCESİ KADAR KUVVETLİ DEĞİL, FENERBAHÇE'Yİ ÖNDE GÖRÜYORUM"

D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi. "Rakipten ziyade Fenerbahçe'nin Benfica maçına durumda çıkacağı daha önemli" diyen Aydın, Benfica'nın eski gücünde olmadığını vurgulayarak, "Benfica, 3-4 yıl öncesindeki kadar kuvvetli değil, Fenerbahçe'yi önde görüyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın, Feyenoord karşısında sergilenen yüksek tempolu futbolun Benfica maçına da taşınması gerektiğini belirterek, "Benfica maçında Fenerbahçe'yi Feyenoord maçındaki kadar iştahlı görmemiz gerekiyor" dedi. Jose Mourinho'nun Avrupa'da bambaşka bir performansı olduğunu vurgulayan Aydın, "İçten içe Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi'ni istiyor" sözleriyle dikkat çekti.

"GALATASARAY, SON ÜÇ YILIN ŞAMPİYONU VE BU YILIN EN KUVVETLİ ADAYI"

Galatasaray'ın mevcut kadrosunu korumasının büyük avantaj olduğunu belirten Aykut Aydın, "Galatasaray, geçen yıllara oranla sezona çok daha iyi başladı" dedi. Ayrıca, "Galatasaray, son üç yılın şampiyonu ve bu yılın en kuvvetli şampiyonluk adayı" diyerek sarı-kırmızılıların iddiasını vurguladı.

Beşiktaş'a da değinen Aydın, Lousanne karşısında siyah-beyazlıların favori olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş taraftarı coşkuya özlem duyuyor" dedi. Ayrıca, "Beşiktaş'ın birkaç bölgeye çok net transfer ihtiyacı var" sözleriyle kadro yapılanmasına dikkat çekti.