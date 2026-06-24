Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Açıklaması - Son Dakika
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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Açıklaması

24.06.2026 11:30
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Eski teknik direktör Kocaman, Fenerbahçe'deki süreç ve tercihleri değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sık sık teknik direktör olarak ismi geçen tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Kamuoyunu aydınlatma adına açıklama ihtiyacı doğduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

Başarı ve başarısızlıktaki payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Açıklaması - Son Dakika

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