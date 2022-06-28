Play Spor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, yeni sezonda yorumcu kimliğiyle futbolseverlerin karşısına çıkacağı öne sürülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan Kocaman, "Böyle bir durum söz konusu değil, herhangi bir ilgim ya da bilgim yok. Bu sezon takım çalıştırmayı ve çalışmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.2011-2012 sezonunda ise 29 yıl aradan sonra sarı lacivertli takımı Türkiye Kupası mücadelesinde zirveye taşıdı. 2012-2013 sezonunda da görev alan tecrübeli hoca, Fenerbahçe ile bir kez daha Türkiye Kupası'nı kazandı.
Son Dakika › Spor › Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika