Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum

28.06.2022 10:38

Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezon planını açıkladı. Yayıncı kuruluşta yorumcu olarak futbolseverlerin karşısına çıkacağı iddia edilen Kocaman yaptığı açıklamada, "Böyle bir durum söz konusu değil, herhangi bir ilgim ya da bilgim yok. Bu sezon takım çalıştırmayı ve çalışmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Play Spor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, yeni sezonda yorumcu kimliğiyle futbolseverlerin karşısına çıkacağı öne sürülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan Kocaman, "Böyle bir durum söz konusu değil, herhangi bir ilgim ya da bilgim yok. Bu sezon takım çalıştırmayı ve çalışmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.2011-2012 sezonunda ise 29 yıl aradan sonra sarı lacivertli takımı Türkiye Kupası mücadelesinde zirveye taşıdı. 2012-2013 sezonunda da görev alan tecrübeli hoca, Fenerbahçe ile bir kez daha Türkiye Kupası'nı kazandı.

YORUMLAR
500
Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement