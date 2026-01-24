Uzun süredir sahalardan uzak kalan Mario Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı. Son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.
Türkiye'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, sezon başında Genoa'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalmıştı. Yaklaşık 6 aydır resmi maça çıkmayan 35 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekiplerinden Al-Ittifaq ile anlaşmaya vardı.
Al-Ittifaq Kulübü, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Balotelli, son olarak forma giydiği Genoa'da 6 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Son Dakika › Spor › Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?