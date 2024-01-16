 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında 5. golünü attı - Son Dakika
Üye Girişi

Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında 5. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Boa Morte, kalan haftalarda takımın gol silahı olmaya devam edecek.

Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında 5. golünü attı
16.01.2024 - 11:22,
Abone Ol

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 5. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan 20 maç sonunda 29 puanı bulunan sarı kırmızılı takımda Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Galatasaray maçında sahaya 11'de çıkan ve 75 dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 57. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkartan Aylton Boa Morte, kalan haftalarda takımın gol silahi olacak.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karagümrük ve Galatasaray maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte kupa maçlarıyla birlikte Kayserispor forması ile toplam 7 gole ulaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Galatasaray, Kayserispor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında 5. golünü attı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:18:56. #1.11#
SON DAKİKA: Aylton Boa Morte, Galatasaray maçında 5. golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement