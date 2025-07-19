Süper Lig devi Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun ardından Milan Skriniar ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Slovak stoper Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Skriniar ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüplerin anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi. İki kulüp el sıkıştığı anda Skriniar tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.
Fenerbahçe, Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle, bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.
Son Dakika › Spor › Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer - Son Dakika
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