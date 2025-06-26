Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.

"HİKAYE DEVAM EDİYOR"

Al-Nassr'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Portekizli yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Kulübün paylaşımda, "Hikaye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

112 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra Al-Nassr'a imza atn Cristiano Ronaldo, 105 maça çıkarken 93 gol ve 19 asist kaydetti.