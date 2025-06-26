Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.
Al-Nassr'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Portekizli yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Kulübün paylaşımda, "Hikaye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.
Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra Al-Nassr'a imza atn Cristiano Ronaldo, 105 maça çıkarken 93 gol ve 19 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı - Son Dakika
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