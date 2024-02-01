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Ayşegül Arslanlı Özdemir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Ayşegül Arslanlı Özdemir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ayşegül Arslanlı Özdemir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Ayşegül Arslanlı Özdemir, 56 kg K1 Bayanlarda mücadele ederek bronz madalya kazandı. Özdemir'in başarısı, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı tarafından da tebrik edildi. Sporcu, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinciliği hedefliyor.

01.02.2024 14:11
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Ayşegül Arslanlı Özdemir bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Şampiyonada, 56 kg K1 Bayanlarda mücadele eden Ayşegül Arslanlı Özdemir, bronz madalya kazandı.

Özdemir'in başarısı, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı tarafından da tebrik edildi. Ayşegül Arslanlı Özdemir, düzenli antrenmanlarıyla bu başarıyı elde ettiğini belirterek, "Antrenörüm Umut Yasan ile birlikte çok çalıştık. Bu madalya, emeklerimizin karşılığı oldu" diye konuştu.

Başarılı sporcu, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinciliği almak istediğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayşegül Arslanlı Özdemir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika


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