Aytaç Demiroğlu\'ndan Kaymakam Kaya\'ya Ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen güreş organizasyonu "U.S. Open Championships"te altın madalya kazanan milli sporcu Aytaç Demiroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya ziyarette bulundu.

Grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olan Demiroğlu, Kaymakam Kaya ile makamında bir araya geldi.

Milli güreşçi, ziyaretinde organizasyon süreci ve ABD'deki müsabakalara hazırlık aşamaları hakkında Kaya'ya bilgi vererek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Demircioğlu, ABD tarihinde bu organizasyonda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde ettiğini kaydetti.

Kaymakam Nurullah Kaya, Aytaç Demiroğlu'nu uluslararası başarılarından dolayı kutladı.

Milli sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Kaya, Demiroğlu'na başarılarının devamını diledi.