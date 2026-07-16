Başkan Ergin'den Ayvalık gücü Belediyespor'a moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Ergin'den Ayvalık gücü Belediyespor'a moral ziyareti

Başkan Ergin\'den Ayvalık gücü Belediyespor\'a moral ziyareti
16.07.2026 22:59  Güncelleme: 23:00
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sezon hazırlıkları yapan Ayvalıkgücü Belediyespor'u antrenmanda ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi, başarılı bir sezon diledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor'u antrenmanda ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Saha kenarında takımın çalışmalarını takip eden Başkan Ergin, sezon öncesi futbolcular ve teknik ekiple sohbet ederek yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

Takımın çalışma temposu ve yüksek motivasyonunun umut verdiğini belirten Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı bir sezon geçireceğine inandığını ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu sezon öncesinde de takımın hedeflerini ve şampiyonluk yolundaki kararlılığını konuştuklarını söyleyen Başkan Mesut Ergin, "Kulüp yönetimimizin de, teknik ekibimizin de, oyuncularımızın da motivasyonu yüksek. Bizlerin de onlara inancı tam. Ayvalıkgücü Belediyespor'umuza başarılı bir sezon diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Ergin'den Ayvalık gücü Belediyespor'a moral ziyareti - Son Dakika

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