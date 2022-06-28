Ayvalık sporunda tarihi bir gün daha yaşandı - Son Dakika
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Ayvalık sporunda tarihi bir gün daha yaşandı

28.06.2022 16:41
Ayvalık sporunda tarihi bir gün daha yaşandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 13. Ayvalık Minikler Tekvando Şampiyonası zevkli ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 13. Ayvalık Minikler Tekvando Şampiyonası zevkli ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleşen şampiyonada Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'den 16 kulüp ve toplam 157 sporcu yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Gençler Milli takım Antrenörü Volkan Sersan'ın koordinatörlüğünde Ayvalıklı 23 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya sporseverler de ilgi gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Tayfun Bozkurt'un da izlediği şampiyona; oynanan 128 maç ile tek kortta elektronik sistemle en kısa sürede yapılan ve en fazla maç sayısı olarak adeta tarihe geçti.

Ayvalıklı sporcuların 7 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya alarak büyük bir başarıya da imza attığı şampiyonada Balıkesir ve Kütahya illerinden hakemler görev yaparken, şampiyonada hiç bir olumsuzluğun yaşanmaması memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalık sporunda tarihi bir gün daha yaşandı - Son Dakika

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