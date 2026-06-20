2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı

2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı
20.06.2026 13:45  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Ayvalık’ta düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, 5 ülke ve 48 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Balkan Şampiyonası organizasyonuna; Türkiye, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Letonya milli takımları katılacak. Organizasyon 8 ülkeden 24 takım olmak üzere 48 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyonda 12 takım 4x3 grup tek eleme usulü oynayacak ve ana tablo grup müsabakaları sonrasında gruptan ilk iki takım yükselerek final etabında oynamaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:56:35. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.