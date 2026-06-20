2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Balkan Şampiyonası organizasyonuna; Türkiye, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Letonya milli takımları katılacak. Organizasyon 8 ülkeden 24 takım olmak üzere 48 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyonda 12 takım 4x3 grup tek eleme usulü oynayacak ve ana tablo grup müsabakaları sonrasında gruptan ilk iki takım yükselerek final etabında oynamaya hak kazanacak. - İSTANBUL