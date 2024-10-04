Ayvalıkgücü Belediyespor'a Moral Kahvaltısı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor'a Moral Kahvaltısı

Ayvalıkgücü Belediyespor\'a Moral Kahvaltısı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 52 Orduspor ile hafta sonu oynanacak maçı öncesi Ayvalıkgücü Belediyespor futbolcularıyla kahvaltıda bir araya gelerek moral destek verdi.

04.10.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Hafta sonu 52 Orduspor'u, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda konuk edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor'un futbolcularıyla kahvaltıda bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sezona başarılı grafik çizerek başlayan futbolculara ve teknik adamlara moral takviyesi yaptı.

Üç yıl önce çok sayıda güçlü takımların arasından sıyrılarak 3. Lig'de Ayvalık'ı başarıyla temsil eden Ayvalıkgücü Belediyespor oyuncularıyla keyifli bir sabah kahvaltısı geçiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Futbolcularımız ve teknik heyetle kahvaltı programında buluştuk. 3 yıldır Ayvalık'ı 3. Lig'de başarıyla temsil eden A Takımımızın sporcuları, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya geldik. Bu yıl da 3. Lig'de ilçemizi başarıyla temsil edecek ve yine şampiyonluk yarışında olacak takımımıza başarılar diliyorum. Pazar günü oynanacak olan 52 Orduspor karşısında güzel bir skor bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor'a Moral Kahvaltısı - Son Dakika

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